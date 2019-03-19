В Москве планируют расширить штат персонала поликлиник

Планируется оснастить медицинские учреждения новым оборудованием и расширить штат самых востребованных специалистов.

Столичные власти в ближайшие годы намерены продолжить внедрение поликлиник нового стандарта, сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.

Над новым стандартом поликлиник в столице работают уже несколько лет. Проект позволил втрое сократить среднее время ожидания пациентов на приём к врачу.

В рамках второго этапа медицинские учреждения оснастят аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторирования артериального давления, рентген-комплексами, маммографами и другим оборудованием. Кроме того, власти планируют расширить штат врачей самых востребованных направлений.

Уточняется, что пространство московских поликлиник организуют так, чтобы "пациентам было удобно там находиться, а врачам — комфортно работать".

Напомним, ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова рассказала, как изменятся городские поликлиники и сельские амбулатории.