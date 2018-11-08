Hyundai представила роскошную версию кроссовера Creta

Данная версия малого внедорожника получила обновлённую решётку радиатора и эксклюзивный цвет.

Корейский автопроизводитель Hyundai на автосалоне в Сан-Паулу представил люксовую версию кроссовера Creta для бразильского рынка.

Как сообщает портал "Авторевю", модель с приставкой Diamond в названии выполнена на основе комплектации Prestige. Машина получила 19-дюймовые диски, салон, отделанный натуральной кожей цвета слоновой кости, панорамную крышу и цвет кузова "голубой металлик", доступный только для данной комплектации.

Под капотом у нового кроссовера двухлитровый бензиновый мотор мощностью 156 лошадиных сил и шестиступенчатая коробка-автомат. Отмечается, что двигатель функционирует как на бензине, так и на этаноле — в этом случае мощность вырастает до 166 "лошадок".

Сроки начала продаж, равно как и цена новинки, пока что не известны.