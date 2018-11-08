Мстил за разрушенный парк. Полиция задержала поджигателя церкви в Москве

Ущерб от поджога храма составил один миллион рублей. Восстановлению он не подлежит.

Полиция задержала подозреваемого в поджоге деревянного храма апостола Иоанна Богослова в Москве. Как сообщает "телеграм"-канал Mash, им оказался житель столицы Евгений Сенчин.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что храм всем мешает, а раньше на его месте был парк, в котором гуляли дети.

— Раньше там находился парк, в котором гуляли с детьми, а это сооружение всё изменило, — заявил поджигатель.

Как сообщает ТАСС, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ущерб от поджога храма составил один миллион рублей. Восстановлению он не подлежит.

Напомним, пожар произошёл 6 ноября. Злоумышленник поджёг покрышки. Как писал Лайф, после произошедшего в РПЦ призвали усилить охрану строящихся храмов.