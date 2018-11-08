Mazda отзывает 640 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с двигателями

До настоящего времени ни одной аварии из-за обнаруженной неисправности зафиксировано не было.

Японский автоконцерн Mazda отзывает около 640 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с клапанными пружинами в дизельных двигателях. Об этом сообщила сама автокомпания.

Известно, что порядка 230 тысяч машин отзовут в Японии, ещё 410 тысяч — в других странах. Это коснётся четырёх моделей, в том числе CX-5. Отмечается, что неисправность может спровоцировать снижение оборотов двигателя или вовсе к его самопроизвольной остановке.