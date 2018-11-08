Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев из Германии

Премьер подчеркнул, что в мире и его стране не должно быть места антисемитизму, ксенофобии и ненависти.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за отказ правительства своей страны принять еврейских беженцев из нацистской Германии в 1939 году. Текст послания, с которым Трюдо выступил в палате общин, приводит официальный сайт политика.

— Принося эти извинения, я искренне надеюсь, что мы можем пролить свет на эту болезненную главу нашей истории и позаботиться о том, чтобы этот урок никогда не был забыт. Антисемитизму, ксенофобии и ненависти нет места в этой стране или в этом мире, — говорится в сообщении.

В мае 1939 года более 900 евреев бежали из Германии на Кубу на корабле "Сент-Луис". Однако латиноамериканские страны, как и Канада, отказались пустить беженцев. Корабль вернулся в Европу, его пассажиров приняли у себя Франция, Великобритания и другие страны.