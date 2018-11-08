В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины в лифте

Злоумышленника взяли с поличным во время ограбления, но позже оказалось, что он причастен и к расправе над жительницей столицы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве женщины в лифте на юго-западе столицы. Его поймали во время ограбления в районе Ново-Переделкино. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ.

Известно, что преступнику 27 лет и он работает продавцом на одном из столичных рынков. Он уже сознался в жестоком убийстве, теперь правоохранители проверяют его на причастность к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что вечером 6 ноября в лифте одной из многоэтажек на юго-западе Москвы было обнаружено тело женщины с множеством колотых ран. У неё были похищены кошелёк и сумка с продуктами.