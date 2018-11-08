В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины в лифте

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве женщины в лифте на юго-западе столицы. Его поймали во время ограбления в районе Ново-Переделкино. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ.
Известно, что преступнику 27 лет и он работает продавцом на одном из столичных рынков. Он уже сознался в жестоком убийстве, теперь правоохранители проверяют его на причастность к другим преступлениям.
Ранее сообщалось, что вечером 6 ноября в лифте одной из многоэтажек на юго-западе Москвы было обнаружено тело женщины с множеством колотых ран. У неё были похищены кошелёк и сумка с продуктами.
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