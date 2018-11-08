Стрельба в Калифорнии произошла во время вечеринки для студентов

Район вокруг места происшествия оцеплен. Там много полицейских и машин скорой помощи.

Стали известны некоторые подробности стрельбы в Калифорнии. Как передаёт Express, очевидцы сообщили, что инцидент произошёл во время вечеринки для студентов колледжей. Они слышали до 30 выстрелов. На данный момент СМИ сообщают об одном погибшем и примерно 20 пострадавших.

Огонь внезапно открыл неизвестный мужчина, после чего люди стали прятаться под столами. Также сообщается, что нападавший вначале забрасывал бар дымовыми шашками.

Район вокруг места происшествия оцеплен. Там много полицейских и четыре машины скорой помощи.