Названы самые закредитованные профессии в России

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) выяснило, представители каких профессий берут больше всех кредитов. Результаты исследования приводит издание "Известия".

Наиболее закредитованными оказались сотрудники служб охраны. На обслуживание займов они тратят 32,7% от своего заработка.

На втором месте расположились работники сфер логистики и транспорта. На погашение своих кредитов они тратят 28,4% дохода. На третьем — педагоги. Со своей зарплаты они отдают 28% на эти цели.

Наименее закредитованными оказались сотрудники сфер пиара и маркетинга, телекоммуникаций и связи и IT.