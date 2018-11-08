Минобороны Канады сообщило о серии серьёзных инцидентов с кораблями ВМС страны

Все неисправности были оперативно ликвидированы, а вице-адмирал Рон Ллойд отметил высокую подготовку военных государства.

Несколько серьёзных инцидентов произошло за последние две недели на трёх кораблях ВМС Канады, которые находились на дежурстве. Об этом сообщается в заявлении канадского Министерства национальной обороны.

Из членов экипажа никто не пострадал, но по всем фактам начата проверка.

Так, 26 октября в машинном отделении фрегата HMCS Halifax произошёл пожар, 29 октября на HMCS Toronto было полностью потеряно электроснабжение, а 5 ноября была зафиксирована кратковременная полная потеря мощности всех энергоустановок на патрульном корабле HMCS Edmonton.

Командующий ВМС Канады вице-адмирал Рон Ллойд отметил высокую подготовку военных страны, оперативно ликвидировавших нештатные ситуации.