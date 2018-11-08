Названа страна, которая станет самой привлекательной для туристов к 2030 году

Для некоторых азиатских стран уже упрощена процедура получения визы, что должно поспособствовать Китаю стать лидером в этой сфере.

Компания Euromonitor International провела исследование, согласно которому через 12 лет Китай станет самой посещаемой страной мира и лидером по числу выезжающих путешественников. Результаты исследования приводит The Guardian.

Эксперты полагают, что Китай сможет вырваться в лидеры с помощью туристов из азиатских стран, в том числе Тайваня и Гонконга, которые в настоящий момент получают визы в упрощённом порядке. Таким образом, к 2030 году КНР обгонит Францию и станет самой популярной страной мира.

Помимо того, Китай претендует на то, чтобы стать лидером по числу путешественников, выезжающих за границу. Эксперты считают, что к 2030 году Поднебесная сместит с ведущих позиций США и Германию.

Кроме того, аналитики прогнозируют рост внутреннего туризма в Китае: к 2023 году ожидается примерно на 42,5% больше поездок, чем в 2018 году.