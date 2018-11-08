Самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в лесу в Архангельской области

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Самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в лесу в Архангельской области

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Сейчас на помощь экипажу и пассажирам воздушного судна направлены два вертолёта Ми-8.

Самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесном массиве в Архангельской области. Как стало известно Лайфу, на борту воздушного судна находились 11 пассажиров и два члена экипажа.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 11:30. Самолёт приземлился в 50 километрах от Архангельска. Среди пассажиров есть один врач и один ребёнок.

Экипаж запросил помощь спасателей. Сейчас к ним поднимают два вертолёта Ми-8. Информация о пострадавших уточняется.

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