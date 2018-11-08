СМИ: В результате бунта в тюрьме в Таджикистане погибло около 25 человек

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СМИ: В результате бунта в тюрьме в Таджикистане погибло около 25 человек

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Фото: ©РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Правоохранительные органы Согдийской области переведены на усиленный режим несения службы.

В результате бунта в тюрьме в Таджикистане погибло около 25 человек, однако точное число жертв уточняется. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах республики. Среди погибших два офицера — сотрудник колонии и спецназовец.

— Два офицера погибли во время бунта, шесть охранников были ранены и госпитализированы, — рассказал источник, добавив, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Правоохранительные органы Согдийской области, где находится город Худжанд, переведены на усиленный режим несения службы.

Как ранее писал Лайф, один из заключённых — член ИГИЛ* — сумел разоружить охранника, после чего начал стрелять по надзирателям. Бунт, в ходе которого осуждённые захватили один из корпусов колонии, удалось подавить с помощью спецназа.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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