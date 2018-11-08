Jeep отзовёт из России более 300 своих внедорожников

Представительство компании Jeep объявило о двух отзывных кампаниях. Акция затронет более трёхсот автомобилей, проданных в России в 2018 году. Об этом говорится на официальном сайте Росстандарта.
Первая кампания коснётся 88 кроссоверов Compass и Cherokee. Из-за дефектного покрытия поршней задних тормозных суппортов в тормозной системе могут образовываться газовые пузыри, которые снижают эффективность работы механизмов.
Кроме того, отзыву подлежат 224 автомобиля Wrangler. В машинах этой модели обнаружен дефект, который, возможно, станет причиной отделения кронштейна от рамы, что может сильно усложнить управление автомобилем.
Известно, что все владельцы упомянутых транспортных средств будут проинформированы о необходимости явиться в сервисные центры компании. Все ремонтные работы будут выполнены за счёт автопроизводителя.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени