Захарова: Преследование Бутиной — чёрное пятно на репутации США

Также она назвала уголовное преследование Бутиной необоснованным и рассказала о состоянии здоровья россиянки.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала преследование гражданки РФ Марии Бутиной чёрным пятном на репутации США.

— Её необоснованное преследование — это, конечно, чёрное пятно на репутации США, которые постоянно презентуют себя как гаранты прав защиты человека, а на самом деле просто бросили соотечественницу в тюрьму только за её российский паспорт, — заявила она журналистам на брифинге.

Захарова добавила, что российские власти продолжают добиваться от Вашингтона освобождения Бутиной, а сотрудники российского посольства регулярно посещают её в тюрьме. По словам представителя МИД РФ, россиянка в последнее время не жаловалась на состояние здоровья.

Напомним, 29-летняя Мария Бутина была задержана в США в июле нынешнего года и с тех пор находится в тюрьме. Девушку обвинили в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства при американском Минюсте.

Как писал ранее Лайф, суд Вашингтона отложил рассмотрение дела Бутиной на 6 декабря.