Захарова: Преследование Бутиной — чёрное пятно на репутации США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала преследование гражданки РФ Марии Бутиной чёрным пятном на репутации США.
— Её необоснованное преследование — это, конечно, чёрное пятно на репутации США, которые постоянно презентуют себя как гаранты прав защиты человека, а на самом деле просто бросили соотечественницу в тюрьму только за её российский паспорт, — заявила она журналистам на брифинге.
Захарова добавила, что российские власти продолжают добиваться от Вашингтона освобождения Бутиной, а сотрудники российского посольства регулярно посещают её в тюрьме. По словам представителя МИД РФ, россиянка в последнее время не жаловалась на состояние здоровья.
Напомним, 29-летняя Мария Бутина была задержана в США в июле нынешнего года и с тех пор находится в тюрьме. Девушку обвинили в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства при американском Минюсте.
Как писал ранее Лайф, суд Вашингтона отложил рассмотрение дела Бутиной на 6 декабря.
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