Захарова назвала украинский закон о границе нагнетанием антироссийской истерики

По словам дипломата, формулировки документа позволяют подвести к наказанию практически любого человека и наделяют Киев "безбрежными возможностями".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала украинский закон об ужесточении наказания для россиян за незаконное пересечение границы. По её словам, формулировки документа дают Киеву неограниченные возможности для того, чтобы подвести под него практически каждого человека.

— Содержащиеся в тексте закона обоснования случаев наступления уголовной ответственности (...) дают властям широкие, а, лучше сказать, просто безбрежные возможности для свободной трактовки принятого документа и подведения под его статьи просто любого, — подчёркивает дипломат.

Захарова добавила, что Москва расценивает этот документ исключительно как очередную попытку киевского руководства продолжить нагнетать антироссийскую истерику в стране накануне президентских выборов.

— Причём под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, — резюмировала она.

Напомним, что закон об уголовном наказании для россиян за незаконное пересечение границы Порошенко подписал накануне. До этого нарушителям грозили только штрафы и административный арест до 15 суток.