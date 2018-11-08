Супругу устроившего "тюремный пир" Цеповяза вызвали в прокуратуру

Сам член кущёвской банды переведён в штрафной изолятор колонии, однако причина не называется.

Супругу члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза, который устроил "тюремный пир" в колонии строгого режима, вызвали для дачи показаний в Амурскую областную прокуратуру. Об этом RT рассказал её адвокат Эдуард Чургулия.

— Встреча с представителями надзорного ведомства состоится на следующей неделе, — отмечает он.

Адвокат отмечает, что Наталья Стришняя готова предоставить прокуратуре всю необходимую информацию, а также номера платёжных карт, куда переводились деньги на содержание Цеповяза.

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе перед ним — крабы, красная икра и шашлык. Стришняя, которую в некоторых изданиях называют бывшей женой авторитета, сообщила о финансовой поддержке мужа в тюрьме, однако пояснила, что к деликатесам отношения не имеет.