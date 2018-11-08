Полиция уточнила число пострадавших при стрельбе в баре в Калифорнии

В настоящее время правоохранители не подтверждают сообщение о поимке преступника.

В результате стрельбы в одном из баров американского города Таузанд-Окс (штат Калифорния) пострадали как минимум шесть человек. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что информация о шести пострадавших — предварительная, так как во время инцидента в заведении находились сотни человек.

Официального подтверждения сообщения о задержании стрелка пока нет.

— Мы всё ещё ищем стрелка. Мы не можем подтвердить, что стрелок находится под стражей на этом этапе, — сказал представитель полиции.

Напомним, неизвестный открыл огонь во время вечеринки для студентов в одном из баров в Калифорнии. Очевидцы слышали около 30 выстрелов. Также сообщается, что напавший сначала забросал помещение дымовыми шашками.

Сейчас район вокруг места происшествия оцеплен. Там много полицейских и четыре машины скорой помощи.