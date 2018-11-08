Жителя Удмуртии приговорили к 20 годам тюрьмы за убийство спортсмена

Погибший был кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам и регулярно выступал за команду Тюменской области.

Верховный суд Удмуртии приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину, который совершил убийство из хулиганских побуждений, пересмотрев сериалы-боевики. Об этом сообщает официальный сайт СУ СК РФ по региону.

В августе 2017 года житель Можгинского района Удмуртской Республики ворвался в один из домов с ножом, убив хозяина дома — 19-летнего кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам. Тело погибшего он убрал в машину, а затем затолкал туда девушку убитого. Злоумышленник попытался скрыться в лесу, однако автомобиль застрял на просёлочной дороге. Девушка смогла сбежать от преступника и вызвать полицию.

В ходе расследования дома у осуждённого были обнаружены видеокассеты с сериалами-боевиками, которые содержали сцены насилия. Следствие установило, что он регулярно их просматривал и именно они мотивировали его на насилие в отношении кого-либо.

Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.