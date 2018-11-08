Самый кровавый маньяк Украины умер в тюрьме на 67-м году жизни

Следствие доказало, что на счету у изувера почти 40 детских жизней. Однако сам Сергей Ткач хвалился, что счёт перевалил за сотню.

В исправительной колонии № 8 украинского города Житомира умер один из самых кровавых маньяков современности Сергей Ткач, который по числу жертв обогнал даже Андрея Чикатило. По данным местных СМИ, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Ткач, также известный как пологовский маньяк, был арестован 13 лет назад и дожил в тюрьме до 66-летнего возраста. Находясь в заключении, он даже умудрился жениться на жительнице Ярославля, которая моложе своего избранника на 40 лет. Елена увидела Сергея Ткача по телевизору, когда он был уже за решёткой. Девушка, которой в то время было 16 лет, влюбилась и предприняла все возможные меры, чтобы связать свою жизнь с педофилом и убийцей. Сейчас у них растёт общая дочь.

Свои убийства Ткач совершал с 1980 по 2005 годы на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей. В качестве жертв выбирал девочек и девушек от 9 до 17 лет. Описывать детали расправ мы не будем, но отметим, что Ткач не оставлял следов на телах своих жертв: снимал с них все предметы одежды и обуви, на которых могли бы остаться отпечатки его пальцев, тщательно уничтожал улики. Он был задержан в своём доме на окраине города Пологи в августе 2005 года. Оперативников он встретил словами: "Я ждал вас 25 лет".

Суд Днепропетровской области приговорил его к пожизненному сроку за 37 доказанных убийств, однако после этого Ткач сообщил ещё о 107 изнасилованиях и убийствах. Отметим, что на счету у самого известного маньяка Андрея Чикатило было 56 кровавых эпизодов.