Украину обвинили в попытках блокировать турпоток в Крым

По мнению председателя Госсовета полуострова, возможно, вскоре киевские власти "запретят под угрозой уголовной ответственности гражданам Украины" вообще въезжать в Россию.

Закон об уголовной отвественности за незаконное пересечение россиянами украинских границ — это попытка блокировать поток туристов, приезжающих в Крым. Об этом заявил председатель Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

— Всё это очередная бредовая попытка киевских властей помешать развитию туризма в Крыму и блокировать туристический поток... Но все их попытки обречены на провал. Этим законом к нам туристический поток они не сократят, а вот к себе — однозначно, — сказал Черняк РИА "Новости".

По его словам, после подобных заявлений туристы, в том числе российские, вряд ли захотят ехать в Киев и Одессу.

Напомним, накануне президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об уголовном наказании для россиян за незаконное пересечение границы. До этого нарушителям грозили только штрафы и административный арест до 15 суток.