Путин отметил высокий уровень отношений между Россией и Южной Кореей

По мнению лидера, большую роль в этом играет сотрудничество российских и корейских регионов в сфере торговли, инвестиций, сельского хозяйства, здравоохранения и других.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Первого российско-корейского межрегионального форума и отметил высокий уровень отношений между двумя странами. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

— Отношения между нашими государствами находятся на весьма высоком уровне. Налажен содержательный политический диалог, продуктивное взаимодействие на самых различных направлениях, — говорится в сообщении.

По мнению Путина, большую роль в развитии двустороннего сотрудничества играет диалог между регионами. Так, ряд российских субъектов, прежде всего дальневосточных, поддерживают прямые связи с провинциями и городами Южной Кореи, разрабатывают совместные проекты в области торговли, здравоохранения, туризма, рыболовства и сельского хозяйства.

— Подобное партнёрство, несомненно, способствует экономическому, инфраструктурному и социальному развитию регионов обеих стран, укреплению взаимопонимания и доверия между нашими народами, — добавил президент.

В заключение российский лидер пожелал участникам межрегионального форума успехов и всего самого доброго.