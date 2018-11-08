Стало известно, почему члена банды Цапков Цеповяза перевели в ШИЗО

При этом правая рука главаря кущёвской банды попал в скандал из-за фото, на которых он устроил "тюремный пир".

Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз, осуждённый на 20 лет колонии строгого режима, был переведён в штрафной изолятор из-за нарушения распорядка дня. Об этом сообщили ТАСС в управлении ФСИН по региону.

— Заключённый Цеповяз помещён в штрафной изолятор за нарушение распорядка дня, — пояснили в УФСИН.

Как уже сообщал Лайф, в ШИЗО Цеповяз может находиться до одного месяца.

Ранее СМИ опубликовали снимки, на которых приговорённый к 20 годам тюрьмы Цеповяз ест крабов, шашлык и красную икру. Во ФСИН заявили, что фото были сделаны в 2015 году, проверка прежде уже проводилась и теперь назначена новая.