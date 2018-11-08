Домой шла пять часов. В Тюмени не пустили в автобус заблудившуюся школьницу

Пока девочка пыталась добраться домой, родители уже искали её вместе с полицией.

В Тюмени 11-летняя школьница пять часов шла домой пешком из-за того, что села не на тот автобус, а кондукторы отказались помочь ребёнку, так как у него закончились деньги и нечем было оплатить проезд. По словам Виктории, мамы Полины, дочь возвращалась вечером с занятия по английскому языку и, перепутав маршруты, доехала до конечной остановки на ТЭЦ-2.

— Деньги у неё закончились, а телефон сломался, — приводит слова женщины местное издание "Наша газета".

Не помогли девочке и люди на остановке, и в итоге ребёнок пошёл домой пешком, в то время как температура воздуха в городе в этот день составила -4 градуса с порывами ветра до 12 м/с.

Подруги школьницы рассказали маме девочки, что после занятий Полина поехала домой, однако её всё не было, и родители обратились в полицию.