МИД РФ: В сирийской Ракке обнаружены тела тысяч погибших от бомбардировок США

По словам Марии Захаровой, при этом в городе на данный момент было разобрано лишь два процента завалов.

Более восьми тысяч тел жителей сирийского города Ракка было обнаружено при разборе завалов разрушенных строений. Люди погибли в результате массированных бомбардировок города авиацией США и возглавляемой ими международной коалиции. О местах массовых захоронений сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— На прошлой неделе сирийское правительство в письмах на имя генерального секретаря ООН и председателя Совета Безопасности ООН привело трагическую статистику жертв бомбардировок коалиции города Ракка в ходе его "освобождения" от ИГИЛ*. При разборе оставшихся от ударов завалов в двух жилых районах города, а также вокруг стадиона и зоопарка были обнаружены тела более 4 тысяч человек. Преимущественно это женщины, старики и дети, — сообщила директор департамента информации и печати дипломатического ведомства.

Помимо данного числа жертв бомбардировок было найдено массовое захоронение останков более 2,5 тысячи человек рядом с педиатрической клиникой и национальным госпиталем. В районе был обнаружен ещё один могильник, где было погребено полторы тысячи погибших. При этом город разрушен практически полностью, а на данный момент разобрано лишь два процента завалов.

Как подчеркнула Захарова, приведённые данные резко контрастируют с истеричной реакцией Запада в отношении защиты прав сирийцев, а также с информацией, которая представлена в ряде появившихся в последнее время отчётов и докладов различных западных НПО о ситуации в Ракке.

Отметим, на протяжении нескольких лет сирийский город Ракка находился под контролем боевиков ИГИЛ и считался их столицей. В октябре 2017 года город освободили отряды сирийских курдов при поддержке авиации коалиции во главе с США. При этом город подвергался многодневным бомбардировкам, вследствие чего оказался практически полностью разрушен. Впоследствии официальные власти Сирии направили в ООН письмо, в котором назвали метод освобождения Ракки "кровавой бойней", в результате которой погибли тысячи ни в чём не виновных мирных жителей.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.