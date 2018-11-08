На трассе под Курском столкнулись две фуры, микроавтобус и четыре легковушки

Причиной крупной аварии считают погодные условия: на дороге были нулевая видимость и гололёд.

В Курской области столкнулось 7 автомобилей. ДТП произошло на участке трассы М-2. В аварии участвовали четыре легковых автомобиля, два грузовика и микроавтобус. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Известно, что в результате инцидента пострадали два водителя большегрузов. Один из них был госпитализирован, помощь другому была оказана на месте.

Движение на участке затруднено. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, организован объезд через город Обоянь.