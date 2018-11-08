Песков назвал расследование Мюллера о влиянии РФ на выборы головной болью США

Увольнение генпрокурора США Джеффа Сешнса — это повестка Вашингтона, а не Москвы, она не имеет отношения к России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают данный факт и можно ли его считать хорошим сигналом.

— Это не наш вопрос, это вопрос США, — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, увеличивает ли увольнение Сешнса шансы на то, что в США будет прекращено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы влиянии России на выборы 2016 года, представитель Кремля отметил, что это расследование — головная боль Соединённых Штатов.

— Это расследование — головная боль наших американских коллег. К нам не имеет никакого отношения, — подчеркнул он.

Как писал Лайф, генпрокурор США Джефф Сешнс ушёл в отставку. Он заявил, что уходит с поста по просьбе президента Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома потребовал прекратить расследование Мюллера о влиянии России на выборы.