В Кремле следят за ситуацией с границей между Чечнёй и Ингушетией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией по поводу границы между Ингушетией и Чечнёй. В Москве ждут решения Конституционного суда РФ.

— Следим, будем ждать решение Конституционного суда… Нет, это рабочая ситуация, она решается в судебном порядке, это абсолютно нормальная ситуация, но спорная, скажем так, ситуация, — пояснил Песков.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни подписали закон об установлении административной границы между регионами. Она не была чётко определена со времён распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов. 4 октября парламенты двух республик ратифицировали документ, в тот же день Евкуров и Кадыров подписали законы о его утверждении.