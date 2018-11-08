Ходили в кафе. В ОНК рассказали об особых условиях в колонии, где сидит Цеповяз

Заключённые, у которых были средства, могли заказать в кафе блюда, которых не было в тюремном меню.

На территории приамурской колонии, где отбывает наказание член банды Цапков Вячеслав, работало кафе для заключённых. Об этом рассказала глава региональной ОНК Наталья Охотникова.

— Заведение работало, пока о нём не узнали в Москве, — приводит её слова портал Russia Today. — Центральный аппарат ФСИН закрыл его своим приказом примерно года три назад.

Отмечается, что заключённые, у которых были средства, могли заказать в кафе блюда, не представленные в тюремном меню.

Как писал Лайф, Цеповязу были созданы специальные условия: ему позволялось пользоваться телефоном, разрешались дополнительные длительные и краткосрочные свидания, встречи с другими заключёнными. Ранее сообщалось, что прокуратура просит завести дело на сотрудников колонии, где находится осуждённый.