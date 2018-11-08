В МИД надеются, что США будут уделять внимание нормализации отношений с Россией

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В МИД надеются, что США будут уделять внимание нормализации отношений с Россией

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Россия надеется, что Соединённые Штаты будут уделять внимание нормализации отношений между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Хочется надеяться, что, несмотря на очень сложную внутриполитическую обстановку внутри США, они смогут уделять внимание вопросам нормализации отношений между нашими странами. Вот в этом мы точно заинтересованы, — сказала Захарова на брифинге.

Представитель МИД также выразила надежду на скорейшее завершение истории с "русофобским Западом, российскими хакерами и вмешательством в выборы". По мнению Захаровой, и Россия, и США могут и должны развивать двусторонние отношения на "взаимовыгодной и взаимоуважительной основе".

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