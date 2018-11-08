Пассажиров Ан-2, приземлившегося в лесу под Архангельском, эвакуировали

При этом экипаж воздушного судна пока остаётся на месте. За ним скоро вылетит вертолёт.

Пассажиров самолёта Ан-2, совершившего жёсткую посадку в лесном массиве в Архангельской области, эвакуировали. Как стало известно Лайфу, 11 человек вернулись в аэропорт Талаги.

Предположительно, при посадке один человек получил вывих руки. Среди пассажиров восьмимесячный ребёнок, он не пострадал. Сам самолёт имеет небольшие повреждения.

В ближайшее время за двумя членами экипажа, которые пока остаются на месте, скоро вылетит вертолёт.

Напомним, около 11:30 самолёт Ан-2 приземлился в лесном массиве в 50 километрах от Архангельска. На борту судна находились 11 пассажиров и два члена экипажа.