Пассажиров Ан-2, приземлившегося в лесу под Архангельском, эвакуировали

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Пассажиров Ан-2, приземлившегося в лесу под Архангельском, эвакуировали

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Фото: © Flickr/Phil King

При этом экипаж воздушного судна пока остаётся на месте. За ним скоро вылетит вертолёт.

Пассажиров самолёта Ан-2, совершившего жёсткую посадку в лесном массиве в Архангельской области, эвакуировали. Как стало известно Лайфу, 11 человек вернулись в аэропорт Талаги.

Предположительно, при посадке один человек получил вывих руки. Среди пассажиров восьмимесячный ребёнок, он не пострадал. Сам самолёт имеет небольшие повреждения.

В ближайшее время за двумя членами экипажа, которые пока остаются на месте, скоро вылетит вертолёт.

Напомним, около 11:30 самолёт Ан-2 приземлился в лесном массиве в 50 километрах от Архангельска. На борту судна находились 11 пассажиров и два члена экипажа.

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