В Москве возбудили уголовное дело после нападения на бизнесмена из списка Forbes

Неизвестные открыли огонь по машине предпринимателя. Три пули попали в заднюю дверь автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на российского бизнесмена Олега Бурлакова. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что уголовное дело заведено по двум статьям — "Хулиганство" и "Незаконный оборот оружия". При этом следствие не рассматривает версию о покушении на убийство.

Нападение на Бурлакова произошло 3 ноября в Москве. Он находился в своей машине, когда неизвестный открыл по ней огонь из пистолета и скрылся. Бизнесмен и его водитель не пострадали.

Олег Бурлаков входит в число 200 богатейших людей России по версии журнала Forbes. Кроме того, он является обладателем 106-метровой парусной яхты "Чёрная жемчужина", которая в 2017 году вошла в топ "101 самая роскошная яхта мира".