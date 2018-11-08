Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом. Ближайшие два дня российский лидер будет работать в Астане и Петропавловске, где у него ожидается насыщенная программа. Путин примет участие в работе саммита ОДКБ, по итогам которого планируется подписать около 20 совместных документов. А в пятницу российский лидер вместе со своим коллегой Нурсултаном Назарбаевым примут участие в межрегиональном форуме двух стран.
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