В Японии на закрытом атомном объекте произошла утечка радиации

Причиной случившегося стала постаревшая резинка, которая должна была обеспечивать герметичность контейнеров.

В посёлке Токай на острове Хонсю сотрудниками Агентства по атомной энергии Японии было зафиксировано радиационное загрязнение. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Превышение уровня радиации было обнаружено на объекте по разработке преобразования плутония возле герметичного контейнера. Наиболее вероятной причиной произошедшего специалисты считают старение резинового уплотнителя, который должен был обеспечить герметичность контейнера. Уровень радиации на объекте составил 833 беккереля.

В 2014 году было принято решение о ликвидации этого атомного объекта, поскольку он был признан устаревшим. Его должны демонтировать в течение 70 лет.