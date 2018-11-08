В полиции не исключают версию теракта при стрельбе в баре в Калифорнии

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В полиции не исключают версию теракта при стрельбе в баре в Калифорнии

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В результате происшествия погибли 12 человек, в том числе офицер полиции. Преступник был ликвидирован.

В полиции не исключают версию теракта при стрельбе в баре в Калифорнии. Об этом журналистам сообщил шериф округа Вентура, передаёт ABC.

Как ранее писал Лайф, неизвестный открыл огонь в баре, когда там была вечеринка для студентов колледжей. До этого злоумышленник бросил в бар три дымовые шашки.

В результате происшествия погибли 12 человек, в том числе офицер полиции. 13-й погибший — сам преступник.

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