В результате происшествия погибли 12 человек, в том числе офицер полиции. Преступник был ликвидирован.

В полиции не исключают версию теракта при стрельбе в баре в Калифорнии. Об этом журналистам сообщил шериф округа Вентура, передаёт ABC.

Как ранее писал Лайф, неизвестный открыл огонь в баре, когда там была вечеринка для студентов колледжей. До этого злоумышленник бросил в бар три дымовые шашки.

В результате происшествия погибли 12 человек, в том числе офицер полиции. 13-й погибший — сам преступник.