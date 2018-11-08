СКР возбудил дело после падения шкафов на школьников в Новосибирске

Мебель обрушилась на пятиклассниц во время урока. У одной из пострадавших сломан позвоночник.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после падения шкафов в одной из школ Новосибирска. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

— В ходе расследования уголовного дела установлено, что в августе 2018 года одна из мебельных фабрик города Новосибирска по договору подряда осуществляла в кабинете школы работы по сборке и установке навесных шкафов на стену, которые впоследствии и упали, — говорится в сообщении.

Напомним, в одной из школ Новосибирска во время урока упали навесные шкафы. В результате инцидента пострадало пять пятиклассниц. Четыре получили небольшие ссадины и синяки, ещё у одной девочки диагностировали компрессионный перелом позвоночника.