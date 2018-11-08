Умер актёр из "Зимней вишни"

Арунас Сторпирштис ушёл из жизни в результате тяжёлой болезни. Однако к постели он прикован не был и работал до последнего.

Актёр литовского происхождения Арунас Сторпирштис, известный по фильмам "Зимняя вишня — 2" и "Выше радуги", скончался в Вильнюсе в возрасте 68 лет. Об этом сообщает издание Delfi.

— Он болел, но работал до последнего дня — ещё вчера озвучил фильм, — рассказал журналистам брат покойного. — Он не лежал в постели, ушёл из жизни достойно.

Арунас Сторпирштис служил в Большом театре Литвы, на сцене которого сыграл множество ролей. Однако российскому зрителю он был больше известен по ролям в советском кино. Помимо "Зимней вишни — 2", он сыграл в картинах "Сезон чудес", "Остров погибших кораблей" и "Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя".