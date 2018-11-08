Полиция Воронежа завела дело из-за ошибочной ампутации ноги пенсионерке

Воронежская полиция завела уголовное дело после жалобы на ошибочную ампутацию ноги 89-летней жительнице города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Дело заведено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В рамках проверки следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Дальнейшим расследованием дела займутся сотрудники Следственного комитета.
Ранее стало известно, что сын 89-летней жительницы Воронежа обратился в правоохранительные органы с заявлением, что его матери медики ампутировали здоровую ногу вместо больной. Подробнее об инциденте читайте в материале Лайфа.
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