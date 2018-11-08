Задали 600 вопросов. СМИ узнали подробности допроса миллиардера Рыболовлева

Во время ареста российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву задали почти 600 вопросов, однако ни на один из них он не ответил. Об этом сообщает французская газета Nice-Matin со ссылкой на собственные источники.
Бизнесмен почти сутки провёл под стражей в отделении полиции Монако. Был проведён продолжительный допрос, в рамках которого миллиардеру задали около 600 вопросов. Однако он воспользовался своим правом не свидетельствовать против себя.
— Сидя перед следователями, глава ФК "Монако", однако, сохранял молчание, — сообщает газета.
Как уже сообщал Лайф, бизнесмену предъявлено обвинение в коррупции, сразу после этого он был выпущен на свободу под юридическим контролем.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени