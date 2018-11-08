"Не повредит". Член совета FIFA выступил за продажу пива на российских стадионах

По его мнению, более тяжёлые последствия несёт распитие пенного до футбольного матча.

Российские болельщики готовы для того, чтобы вернуть продажу пива на стадионах. Такое мнение высказал гендиректор оргкомитета "Россия-2018", член совета FIFA Алексей Сорокин.

— Моё личное мнение — пиво на стадионе никому не повредит, а только усилит экономику футбола. Наше общество созрело для возвращения пива на спортивные объекты, — приводит слова Сорокина газета "Известия".

Чиновник отметил, что есть "ряд нюансов и правил", но при их соблюдении никакого вреда продажи пива на стадионах не принесут.

Запрет на продажу пива на спортивных аренах действует с 2005 года. Во время прошедшего чемпионата мира он был временно приостановлен.