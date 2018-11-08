Не по сценарию. В детсаду Магадана запретили надевать костюмы иностранных героев

Но при этом воспитатели отметили, что, если бы ребёнок пришёл в одежде иностранного персонажа, его никто бы не выгнал с праздника.

Сотрудники одного из детских садов Магадана запретили детям приходить на новогодний утренник в костюмах героев иностранных мультфильмов, так как это не соответствует сценарию праздника. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заведующую детсадом Юлию Богомолову.

— У нас просто сценарий праздника такой: девочки — куколки, а мальчики будут героями российских мультфильмов. Кроме того, мы просим не надевать маски, не хотелось бы, чтобы кому-то на празднике стало плохо из-за удушья, — сказала она.

При этом она отметила, что, если кто-то из детей придёт в костюме, к примеру, Человека-паука, его никто не выгонит с праздника. В департаменте образования мэрии Магадана в свою очередь посоветовали сотрудникам детских садов быть менее категоричными и больше общаться с родителями, чтобы учитывалось мнение каждого.

В целом, как отметили в департаменте, ситуация была исчерпана.

Ранее в социальных сетях мама одной из воспитанниц написала, что сотрудники дошкольного учреждения заставили надевать на детей костюмы героев отечественных сказок и мультфильмов, а использование иностранных персонажей — недопустимо.