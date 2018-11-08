Как по линеечке. Со стола Лукашенко сдули пылинки перед саммитом ОДКБ — видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, судя по всему, является очень педантичным человеком. Журналисты всегда с любопытством наблюдают, как помощница политика приводит в порядок его рабочее место перед большими переговорами. Ранее Лайф рассказывал, как с ручки Лукашенко в буквальном смысле сдули пылинки перед встречей с Путиным, а сегодня помощница белорусского президента наводила порядок на его столе перед саммитом ОДКБ в Казахстане.

На кадрах, снятых журналистами Лайфа, видно, как девушка строго по линеечке раскладывает на столе рабочие бумаги, переставляет бутылку с водой и придирчиво сдувает пыль.

По словам работающих в Астане журналистов, у других участников саммита приготовления выглядели попроще. Помощники президентов России, Казахстана, Киргизии и и. о. премьера Армении просто разложили на столах тексты соглашения и ручки.