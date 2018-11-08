Политолог: Укрепление демократов в Конгрессе США пошатнёт позиции Порошенко

При этом в стратегическом плане американские выборы в конгресс никак не повлияют на Украину.

Укрепление демократов в Конгрессе США может помешать работе президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

— Ходили слухи, что появится новый кандидат в президенты Украины. <…> Пока он не появился, но, возможно, теперь появится в связи с усилением демократов в США, — заявил политолог РИА "Новости".

При этом Рудяков отметил, что в стратегическом плане американские выборы в конгресс никак не повлияют на Украину, так как Штаты следуют своей линии по Восточной Европе.

Напомним, промежуточные выборы в конгресс состоялись во вторник, 6 ноября. По их итогам демократы получили контроль в палате представителей. Республиканцы же сохранили своё главенство в сенате.