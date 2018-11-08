Украинская студентка обвинила чиновника МВД в домогательствах и исчезла

Девушка некоторое время не связывалась даже с родными и близкими, а потом перестала ходить на учёбу.

На Украине студентка в социальных сетях пожаловалась на домогательства со стороны чиновника Нацполиции, после чего бесследно исчезла. Об этом сообщает ТСН.

Наталья Бурейко — 19-летняя студентка одного из киевских университетов — познакомилась в приложении Tinder с заместителем начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александром Варченко. После непродолжительного общения он начал писать ей сообщения с угрозами. Когда девушка заблокировала его номер во всех мессенджерах и социальных сетях, угрозы стали поступать её родственникам. В конечном итоге Бурейко написала пост в "Фейсбуке" с просьбой помочь ей избавиться от навязчивого поклонника.

Она опубликовала фото переписки, в том числе те, где Бурейко хвастается своим положением и заявляет, что достанет её "в любой точке". Кроме того, Варченко прислал девушке "в подарок" коробку с отрубленными птичьими лапами.

После того как Наталья опубликовала запись, она перестала выходить на связь, в том числе и со своими родными. В общежитии, где живёт девушка, журналистам заявили, что вечером 7 ноября она ушла и с тех пор её никто не видел. На занятия в университете она также не вышла.