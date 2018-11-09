Ценная метка. Какие лекарства могут подорожать из-за маркировки

В ФАС уверены, что обязательная маркировка ряда медикаментов, которая обходится в 50 копеек за упаковку, не скажется на стоимости жизненно важных препаратов. Эксперты уверены, что производители "отыграются" на других медикаментах.

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не подорожают из-за того, что фармпроизводители будут обязаны платить по 50 коп. за генерацию кода для их маркировки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замруководителя ФАС Рачика Петросяна. Однако эксперты уверены: подорожают не эти, а другие лекарства.

О чём речь

Эксперимент по маркировке проводится с 2017 года. Как предполагают инициаторы проекта, так мы избавимся от контрафакта, который встречается на рынке лекарственных средств.

Благодаря маркировке будет возможно отследить, как от производителя каждая пачка доходит до потребителя.

Генерировать эти коды будут специалисты Центра развития перспективных технологий. Планируется создать базу "единой национальной системы маркировки и прослеживания товаров".

— Всего с момента запуска информационной системы мониторинга движения препаратов зарегистрировано 10 205 участников, 1479 препаратов, промаркировано 15 677 500 упаковок лекарств, — отметили в ЦРПТ.

Сейчас всё находится в стадии эксперимента, который продолжится до 1 января 2020 года. После этого маркировка (стоимость которой 50 копеек) будет обязательной.

Почему подорожают

Речь идёт не только о "50 копейках с пачки", отмечают специалисты. Так, отдельная статья для самих производителей — оборудование.

— 50 копеек — это сумма, которую будут взимать только за присвоение кода. Но будут ещё капитальные затраты компаний на закупку, установку и работу оборудования, которое эту маркировку станет наносить. И основное подорожание произойдёт именно за счёт затрат на оборудование, — отметил директор по развитию "Аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Как подчеркнул специалист, эти затраты составляют от 2 до 4% от общего объёма рынка. По его мнению, компании эти затраты будут компенсировать за счёт повышения цен. Поскольку цены на ЖНВЛП поднимать нельзя, так как они регулируются, соответственно, производители будут повышать цены на продукцию, которая в эту категорию не попадает.

По словам эксперта, доля ЖНВЛП и других препаратов 50/50. Чтобы компенсировать затраты, как отметил Николай Беспалов, производителям нужно будет поднять цены не на 2–4%, а на 4–8%. Речь идёт о повышении цен на препараты, которые не попадают под категорию ЖНВЛП.

Какие именно лекарства возрастут в цене

Эксперты полагают, что производители дорогих лекарств тоже, вероятно, не будут повышать цены. Основные вопросы возникнут в "среднем" сегменте.

— Если всё будет реализовано так, как задумывается, то все участники рынка смогут отследить маршрут упаковки. Это обелит рынок, защитит от фальсификата. Могут ли подорожать лекарства? Производители дешёвых лекарств, доступных, вынуждены будут это учесть в своей цене. Производители дорогих лекарств, скорее всего, не будут корректировать цену, — отметил директор по маркетингу фармацевтического направления "Ниармедик" Аркадий Иванченко.

Эксперт подчеркнул, что радикальных перемен не предвидится. Однако по некоторым позициям не исключена корректировка. Он также отметил, что, по его мнению, правительство не допустит существенного роста цен по целому ряду позиций.

"Совсем не 50 копеек"

Сопредседатель Общественной организации "Национальный союз защиты прав потребителей" Алексей Егармин уверен, что в маркировке нет необходимости. По его мнению, контроль должен регулироваться, исходя из имеющейся законодательной базы.

— Я могу сказать так: за какое-то время у нас была масса начинаний, связанных с маркировкой. В итоге мы получали существенное подорожание без каких-то гарантий, что потребителям от нововведений станет лучше. У нас хорошая законодательная база, где все вопросы оговорены. Для кого от этого нововведения станут лучше? Чем будет лучше для нас как для потребителей? — отметил Алексей Егармин.

Что касается подорожания, то он предположил, что оно составит "совсем не 50 копеек".