Ни хао! Медведев поприветствовал российских министров по-китайски

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Ни хао! Медведев поприветствовал российских министров по-китайски

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. 

Фото © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Премьер-министр Дмитрий Медведев открыл заседание Правительства РФ с приветствия на китайском языке. Таким образом он решил выразить благодарность министрам, которые сопровождали его во время рабочей поездки в Поднебесную.

— Всем привет. Тем, кто добрался благополучно из Китая, — ни хао! — приводит слова Медведева ТАСС.

Глава российского правительства работал в Китае с 5 по 7 ноября. В российскую делегацию также входили министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Максим Акимов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и министр энергетики Александр Новак.

В ходе своего визита Медведев выступил за развитие кредитования между Россией и Китаем в нацвалютах, рассказал о росте товарооборота двух стран, а также признался, кто выбирает ему пиджак и галстук, и ответил на вопрос, который волновал очень многих: как ему удаётся поддерживать физическую форму.

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