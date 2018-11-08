Даже покормили. Челябинские воры вернули хозяевам кошку Тусю, похищенную из авто

Пушистого питомца оставили в переноске у подъезда спустя несколько дней после кражи.

В Челябинске неизвестные украли кошку из автомобиля на парковке возле одного из торговых центров города, а спустя несколько дней вернули её обратно хозяевам.

Инцидент произошёл в воскресенье, 4 ноября. Злоумышленники вскрыли машину и забрали кошку по кличке Туся вместе с переноской. Спустя несколько дней кошку в переноске нашли в одном из подъездов в центральной части города, сообщает агентство новостей "Доступ".

По словам хозяев животного, похитители, видимо, ухаживали за кошкой: её кормили, поили, и вообще она не выглядит больной.