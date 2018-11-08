Сыро и облачно. Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

Сырая и облачная погода ожидается на предстоящих выходных в Москве. Об этом Лайфу сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, в последний рабочий день недели ожидаются слабые осадки. Температура будет выше нормы — ночью +1…+3 градуса, днём — +4…+6 градусов.
Суббота будет по прежнему облачной и сырой. Температура составит ночью +1…+3 градуса, днём не выше +2…+4 градусов.
— Начнёт усиливаться ветер, он будет восточный по направлению, его скорость составит 4–9 м/с. В воскресенье в атмосфере над столичным регионом начнёт формироваться антициклон, осадки прекратятся, в облаках будут появляться прояснения и похолодает, — сказал Леус.
В последний выходной недели в столице ожидается ночью –1…–3, днём — +1…+3 градуса.
Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление существенно превысит норму и составит 768 мм ртутного столба.
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