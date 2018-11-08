Разбудила лаем. В Карелии собака спасла хозяйку от ограбления

Собака спасла жительницу Карелии от квартирной кражи. Об этом сообщает региональное МВД.

По данным ведомства, женщина спала у себя дома, когда её разбудил лай домашнего питомца. Зайдя в соседнюю комнату, хозяйка увидела неизвестного мужчину, который пробрался в квартиру, разбив окно. Злоумышленник понял, что его заметили, и сбежал через входную дверь.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.