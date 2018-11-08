ПФР объявил, кому досрочно выплатят пенсию перед Новым годом

У многих россиян расчётный день может выпасть на праздничные дни. Чтобы никто не остался без денег, даты выплат решили сдвинуть.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России, в декабре текущего года предполагается предновогодняя доставка пенсий за январь. Обычно досрочные выплаты положены тем, у кого пенсия приходится на первые дни месяца, но так как они будут праздничными, деньги доставят с помощью почтальонов или зачислят на счёт раньше привычного срока.

— Многое в этом вопросе зависит от доставочных организаций, с которыми отделения Пенсионного фонда будут согласовывать графики выплаты пенсий в предпраздничные дни, — уточнили в ПФР.

На сегодняшний день существует несколько способов доставки пенсий. Так, выплату можно получить в почтовом отделении по месту жительства, посредством организации, занимающейся доставкой пенсий, или с помощью банковской карты.

Графики предновогодней доставки пенсий будут обнародованы в декабре. ПФР рекомендует ознакомиться с ними заранее, чтобы спокойно (в плане финансов) встретить новогодние праздники.

Ранее сообщалось, что с 2020 года пенсии в нашей стране будут расти темпами более 6% в год, превышая инфляцию. Такой прогноз озвучил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. Таким образом, как ранее и прогнозировалось, ежемесячный прирост пенсий для неработающих пенсионеров составит не менее одной тысячи рублей на протяжении всего шестилетнего периода.