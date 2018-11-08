В Саратове 20 человек отравились в суши-баре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Роспотребнадзора.
Отмечается, что все пострадавшие обращались за помощью в разные дни. Их жизни ничего не угрожает.
По факту отравления началось эпидемиологическое расследование. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы продуктов питания и воды из ресторана. Работа заведения временно приостановлена.
Это уже не первый случай массового отравления в суши-барах Саратова. Минувшим летом восемь человек были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции после употребления пищи в одном из ресторанов японской кухни.
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