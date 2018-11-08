Это уже второй случай массового отравления в городских ресторанах японской кухни за последний год.

В Саратове 20 человек отравились в суши-баре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Роспотребнадзора.

Отмечается, что все пострадавшие обращались за помощью в разные дни. Их жизни ничего не угрожает.

По факту отравления началось эпидемиологическое расследование. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы продуктов питания и воды из ресторана. Работа заведения временно приостановлена.

Это уже не первый случай массового отравления в суши-барах Саратова. Минувшим летом восемь человек были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции после употребления пищи в одном из ресторанов японской кухни.